Thé dansant Salle polyvalente Bressolles

Thé dansant

Salle polyvalente 1 rue de la Monté Bressolles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez chanter et danser lors du Thé Dansant organisé par l’association Nos Combats Nos Héros ! Ambiance festive, musiques entraînantes et piste ouverte à tous pour un après-midi convivial et solidaire au profit des enfants malades et handicapés.

Salle polyvalente 1 rue de la Monté Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 44 67 72

English :

Come and sing and dance at the Thé Dansant organized by the Nos Combats Nos Héros association! A festive atmosphere, lively music and a dance floor open to all for a friendly afternoon of solidarity in aid of sick and disabled children.

L’événement Thé dansant Bressolles a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région