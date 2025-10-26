Thé dansant Salle des fêtes Brie-sous-Mortagne

Thé dansant Salle des fêtes Brie-sous-Mortagne dimanche 26 octobre 2025.

Thé dansant

Salle des fêtes Place de la mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Avec 1 pâtisserie et 1 boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Thé dansant avec les Vagabonds et ses 3 musiciens, organisé par la chorale les cigales de brie et le soutien de la Mairie.

Salle des fêtes Place de la mairie Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 84 14

English :

Tea dance with the Vagabonds and their 3 musicians, organized by the Cigales de Brie choir and supported by the Town Hall.

German :

Tanztee mit den Vagabonds und ihren 3 Musikern, organisiert vom Chor les cigales de brie und der Unterstützung des Bürgermeisteramts.

Italiano :

Ballo del tè con i Vagabondi e i loro 3 musicisti, organizzato dal coro Cigales de Brie con il sostegno del Comune.

Espanol :

Baile del té con los Vagabundos y sus 3 músicos, organizado por el coro Cigales de Brie con el apoyo del Ayuntamiento.

L’événement Thé dansant Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-10-16 par Royan Atlantique