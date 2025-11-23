Thé dansant Brienne-la-Vieille

Thé dansant

Place Saint-Jean Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

2025-11-23

Prêt à danser ? Le club des loisirs de Brienne-la-Vieille vous convie à son thé dansant !

Choisissez votre plus belle tenue, vos plus belles chaussures et partez pour une après-midi dansante inoubliable ! Ce dimanche sera animé par Jean-Baptiste VAZ. Et n’oubliez pas de prendre une petite pause autour des viennoiseries et de la buvette qui sera proposée sur place !

Ouverture des portes dès 13h30 pour un lancement de festivités à 14h30. 12 .

Place Saint-Jean Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 28 63 08 73

