Thé dansant Brienne-la-Vieille
Thé dansant Brienne-la-Vieille dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant
Salle polyvalente Brienne-la-Vieille Aube
Tarif : – – Eur
12
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 19:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Prêt à danser ? Le club des loisirs de Brienne-la-Vieille vous convie à son thé dansant !
Choisissez votre plus belle tenue, vos plus belles chaussures et partez pour un après-midi dansant inoubliable ! Ce dimanche sera animé par Jean-Baptiste Vaz.
N’oubliez pas de faire une petite pause autour des viennoiseries à la buvette qui sera proposée sur place !
Ouverture des portes dès 13h30 pour un lancement de festivités à 14h30.
Pensez à réserver 12 .
Salle polyvalente Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 99 76 44 56
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English :
L’événement Thé dansant Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne