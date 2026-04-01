Thé dansant

Salle polyvalente Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 19:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Prêt à danser ? Le club des loisirs de Brienne-la-Vieille vous convie à son thé dansant !

Choisissez votre plus belle tenue, vos plus belles chaussures et partez pour un après-midi dansant inoubliable ! Ce dimanche sera animé par Jean-Baptiste Vaz.

N’oubliez pas de faire une petite pause autour des viennoiseries à la buvette qui sera proposée sur place !

Ouverture des portes dès 13h30 pour un lancement de festivités à 14h30.

Pensez à réserver 12 .

Salle polyvalente Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 99 76 44 56

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English :

L’événement Thé dansant Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne