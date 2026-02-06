THE DANSANT Rue de l’étang Brocas

THE DANSANT

Rue de l’étang Maison du Maître de forges Brocas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Thé dansant à la Maison du Maître de forges, avec l’orchestre Jacky DUMARTIN vente de crêpes et boissons.

Thé dansant à la Maison du Maître de forges, avec l’orchestre Jacky DUMARTIN vente de crêpes et boissons. .

Rue de l’étang Maison du Maître de forges Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 87 93 71 gisele.lafitte@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THE DANSANT

Tea dance at the Maison du Maître de Forges, with the Jacky DUMARTIN orchestra: crepes and drinks for sale.

L’événement THE DANSANT Brocas a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cœur Haute Lande