Thé dansant Brou

Thé dansant Brou mercredi 17 septembre 2025.

Thé dansant

Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Thé dansant organisé par le Club du Temps Libre de Brou avec l’orchestre Gramophone.

Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 05 79

English :

Tea dance organized by the Club du Temps Libre de Brou with the Gramophone orchestra.

German :

Thé dansant organisiert vom Club du Temps Libre de Brou mit dem Orchester Gramophone.

Italiano :

Ballo del tè organizzato dal Club du Temps Libre de Brou con l’orchestra Gramophone.

Espanol :

Baile del té organizado por el Club du Temps Libre de Brou con la orquesta Gramophone.

