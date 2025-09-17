Thé dansant Brou
Thé dansant Brou mercredi 17 septembre 2025.
Thé dansant
Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Thé dansant organisé par le Club du Temps Libre de Brou avec l’orchestre Gramophone.
12 .
Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 05 79
English :
Tea dance organized by the Club du Temps Libre de Brou with the Gramophone orchestra.
German :
Thé dansant organisiert vom Club du Temps Libre de Brou mit dem Orchester Gramophone.
Italiano :
Ballo del tè organizzato dal Club du Temps Libre de Brou con l’orchestra Gramophone.
Espanol :
Baile del té organizado por el Club du Temps Libre de Brou con la orquesta Gramophone.
L’événement Thé dansant Brou a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND CHATEAUDUN