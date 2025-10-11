Thé dansant Bucey-lès-Gy
Amateurs de danse de salon, venez profiter d’un bel après-midi autour de ce thé dansant animé par Florent Gorris et organisé par l’association « Le fil d’argent ». De 14h30 à 19h à la salle polyvalente. Réservation obligatoire. Entrée 10 euros. .
