Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Amateurs de danse de salon, venez profiter d’un bel après-midi autour de ce thé dansant animé par Florent Gorris et organisé par l’association « Le fil d’argent ». De 14h30 à 19h à la salle polyvalente. Réservation obligatoire. Entrée 10 euros. .

salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 91 17 30

L’événement Thé dansant Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY