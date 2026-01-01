Thé dansant Salle de spectacle du casino de Bussang Bussang
Thé dansant Salle de spectacle du casino de Bussang Bussang dimanche 18 janvier 2026.
Thé dansant
Salle de spectacle du casino de Bussang 9 Allée du casino Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
La Société des Fêtes organise un thé dansant animé par Denis Sembach. Une boisson chaude offerte par entrée.Tout public
10 .
Salle de spectacle du casino de Bussang 9 Allée du casino Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 28 88 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Société des Fêtes is organizing a tea dance with Denis Sembach. One free hot drink per entry.
L’événement Thé dansant Bussang a été mis à jour le 2026-01-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES