Thé dansant Salle de spectacle du casino de Bussang Bussang

Thé dansant

Salle de spectacle du casino de Bussang 9 Allée du casino Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date :

Dimanche 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

La Société des Fêtes organise un thé dansant animé par Denis Sembach. Une boisson chaude offerte par entrée.Tout public

10 .

Salle de spectacle du casino de Bussang 9 Allée du casino Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 28 88 00

English :

The Société des Fêtes is organizing a tea dance with Denis Sembach. One free hot drink per entry.

