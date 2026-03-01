Thé dansant Salle des fêtes Buxy

Thé dansant

Salle des fêtes 2 Place du Lavoir Buxy

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

2026-03-29

L’association Ouvrez-le-Bal vous propose un Thé dansant ouvert à toutes les danses. Qu’il s’agisse de danses en ligne ( Kuduro, madison, cumbia, baïon, mambo, charleston, tarentelle…) ou de danses de couples (paso, valses, tangos, salsa, bachata, rock, chacha), Tony Segura est prêt à écouter les désirs des danseurs et ceux-ci auront grand plaisir à l’écouter et à danser sur sa musique et sa voix chaleureuses. .

+33 6 10 68 03 62 associationouvrezlebal@gmail.com

