Thé dansant Place des Palmiers Capvern

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-10 19:00:00

2025-09-10

Thé dansant animée par Paris Guinguettes musette, variété française, reprises régionales… Un répertoire varié qui plaira au plus grand nombre.

Buvette sur place.

Tarif 10€

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

English :

Tea dance hosted by Paris Guinguettes: musette, French variety, regional covers… A varied repertoire to suit all tastes.

Refreshment bar on site.

Price: 10?

German :

Tanztee unter der Leitung von Paris Guinguettes: Musette, französisches Varieté, regionale Coverversionen… Ein abwechslungsreiches Repertoire, das möglichst vielen Menschen gefallen wird.

Getränke vor Ort.

Preis 10?

Italiano :

Ballo del tè a cura di Paris Guinguettes: musette, varietà francese, cover regionali… Un repertorio vario per tutti i gusti.

Bar di ristoro in loco.

Prezzo: 10?

Espanol :

Baile del té a cargo de Paris Guinguettes: musette, variedades francesas, covers regionales… Un repertorio variado para todos los gustos.

Bar de refrescos in situ.

Precio: 10?

