Thé dansant Place des Palmiers Capvern
Thé dansant Place des Palmiers Capvern mercredi 10 septembre 2025.
Thé dansant
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-10 15:00:00
fin : 2025-09-10 19:00:00
2025-09-10
Thé dansant animée par Paris Guinguettes musette, variété française, reprises régionales… Un répertoire varié qui plaira au plus grand nombre.
Buvette sur place.
Tarif 10€
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
English :
Tea dance hosted by Paris Guinguettes: musette, French variety, regional covers… A varied repertoire to suit all tastes.
Refreshment bar on site.
Price: 10?
German :
Tanztee unter der Leitung von Paris Guinguettes: Musette, französisches Varieté, regionale Coverversionen… Ein abwechslungsreiches Repertoire, das möglichst vielen Menschen gefallen wird.
Getränke vor Ort.
Preis 10?
Italiano :
Ballo del tè a cura di Paris Guinguettes: musette, varietà francese, cover regionali… Un repertorio vario per tutti i gusti.
Bar di ristoro in loco.
Prezzo: 10?
Espanol :
Baile del té a cargo de Paris Guinguettes: musette, variedades francesas, covers regionales… Un repertorio variado para todos los gustos.
Bar de refrescos in situ.
Precio: 10?
L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65