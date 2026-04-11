Capvern

Thé dansant

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Thé dansant animée par Paris Guinguettes musette, variété française, reprises régionales… Un répertoire varié qui plaira au plus grand nombre.

Buvette sur place.

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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

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English :

Tea dance hosted by Paris Guinguettes: musette, French variety, regional covers… A varied repertoire to suit all tastes.

Refreshment bar on site.

L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65