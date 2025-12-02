Thé dansant Salle des fêtes Carentan-les-Marais
Thé dansant Salle des fêtes Carentan-les-Marais mardi 2 décembre 2025.
Thé dansant
Salle des fêtes Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 14:00:00
fin : 2025-12-02 18:00:00
Date(s) :
2025-12-02
Au profit du Téléthon, animé par Alain Duval. Goûter offert. .
Salle des fêtes Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
English : Thé dansant
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Thé dansant Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Baie du Cotentin