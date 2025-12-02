Thé dansant Salle des fêtes Carentan-les-Marais

Thé dansant

Salle des fêtes Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:00:00

fin : 2025-12-02 18:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Au profit du Téléthon, animé par Alain Duval. Goûter offert. .

Salle des fêtes Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

