Thé dansant Salle L’Odyssée Carignan-de-Bordeaux

Salle L’Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’Odyssée pour un après-midi convivial placé sous le signe de la danse et de la bonne humeur. L’animation sera assurée par Sandra Lodyna, qui nous fera partager son énergie et son talent pour rythmer cette journée. Nous espérons vous retrouver nombreux pour profiter ensemble d’un moment chaleureux, autour de musique, de danse et de gourmandises. Inscriptions jusqu’au 6 octobre. .

Salle L’Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 12 64 19 actionsociale@carignandebordeaux.fr

