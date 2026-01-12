Thé dansant Casteljaloux

Thé dansant

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Animé par l’orchestre Alain VIGNEAU.

Goûter, boisson, café offerts.

Au profit des résidents de l’EHPAD de l’hôpital. .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 51 31

English : Thé dansant

