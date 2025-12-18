Thé dansant Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS
Thé dansant Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS jeudi 22 janvier 2026.
Un après-midi convivial dédié à la danse et à la détente. Musiques variées (danses de salon et en ligne), piste de danse ouverte à tous et pause gourmande autour d’un thé ou d’un café. Pensez à apporter vos gourmandises préférées.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-22T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T14:30:00+02:00_2026-01-22T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Marc Sangnier et trouvez le meilleur itinéraire