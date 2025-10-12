Thé dansant Salle Polyvalente Châlus
Thé dansant Salle Polyvalente Châlus dimanche 12 octobre 2025.
Thé dansant
Salle Polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Venez assister au thé dansant organisé par l’association les Amis du Vélo et animé par le Grand Orchestre de Jean Pierre Laurens. Café, gâteaux et chocolats seront offerts. .
Salle Polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74
