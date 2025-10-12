Thé dansant Salle Polyvalente Châlus

Thé dansant Salle Polyvalente Châlus dimanche 12 octobre 2025.

Salle Polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Venez assister au thé dansant organisé par l'association les Amis du Vélo et animé par le Grand Orchestre de Jean Pierre Laurens. Café, gâteaux et chocolats seront offerts.

Salle Polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 76 

