Thé dansant Salle polyvalente Châlus

Thé dansant

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Un thé dansant convivial organisé à Châlus, animé par l’orchestre d’Aldo Feliciano. L’après-midi invite à la danse et au partage dans une ambiance élégante et chaleureuse, rythmée par des airs entraînants et accessibles à tous. Un moment festif apprécié des amateurs de danse, accompagné d’une pause gourmande pour prolonger le plaisir et la convivialité. .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

