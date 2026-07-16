AGENDA · Chamouillac
Thé dansant Chamouillac
dimanche 2 août 2026 · Chamouillac
Informations pratiques
Chamouillac
Thé dansant
Salle des fêtes Chamouillac Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association danses et loisirs vous propose un thé dansant.
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Salle des fêtes Chamouillac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79
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English :
The Dance and Leisure Association is hosting a dance party.
L’événement Thé dansant Chamouillac a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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