Informations pratiques

Chamouillac

Thé dansant

Salle des fêtes Chamouillac Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’association danses et loisirs vous propose un thé dansant.

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Salle des fêtes Chamouillac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 23 79

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English :

The Dance and Leisure Association is hosting a dance party.

L’événement Thé dansant Chamouillac a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge