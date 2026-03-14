THÉ DANSANT

Salle des fêtes Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Envie de danser ? Rendez-vous au thé dansant des parents d’élèves de l’école publique de Chanac à la salle des fêtes du village à partir de 14h30 !

Ambiance Musette, folklore et variété assurée par le Duo Florian Sicard et Jean-François Mézy.

Renseignements au 06 19 94 15 56 ou ape.chanac@gmail.com

Envie de danser ? Rendez-vous au thé dansant des parents d’élèves de l’école publique de Chanac à la salle des fêtes du village à partir de 14h30 !

Ambiance Musette, folklore et variété assurée par le Duo Florian Sicard et Jean-François Mézy.

Renseignements au 06 19 94 15 56 ou ape.chanac@gmail.com .

Salle des fêtes Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 19 94 15 56 ape.chanac@gmail.com

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English :

Feel like dancing? Join us for the Chanac public school parents’ tea dance in the village hall from 2.30pm!

Musette, folklore and variety music by Duo Florian Sicard and Jean-François Mézy.

Information on 06 19 94 15 56 or ape.chanac@gmail.com

L’événement THÉ DANSANT Chanac a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn