THÉ DANSANT Chanac
THÉ DANSANT Chanac dimanche 12 avril 2026.
THÉ DANSANT
Salle des fêtes Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Envie de danser ? Rendez-vous au thé dansant des parents d’élèves de l’école publique de Chanac à la salle des fêtes du village à partir de 14h30 !
Ambiance Musette, folklore et variété assurée par le Duo Florian Sicard et Jean-François Mézy.
Renseignements au 06 19 94 15 56 ou ape.chanac@gmail.com
Envie de danser ? Rendez-vous au thé dansant des parents d’élèves de l’école publique de Chanac à la salle des fêtes du village à partir de 14h30 !
Ambiance Musette, folklore et variété assurée par le Duo Florian Sicard et Jean-François Mézy.
Renseignements au 06 19 94 15 56 ou ape.chanac@gmail.com .
Salle des fêtes Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 19 94 15 56 ape.chanac@gmail.com
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English :
Feel like dancing? Join us for the Chanac public school parents’ tea dance in the village hall from 2.30pm!
Musette, folklore and variety music by Duo Florian Sicard and Jean-François Mézy.
Information on 06 19 94 15 56 or ape.chanac@gmail.com
L’événement THÉ DANSANT Chanac a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn