Thé dansant Salle des fêtes Charrin

Thé dansant

Salle des fêtes Le bourg Charrin Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Liberty Dance vous convie à un thé dansant à Charrin dimanche 22 mars 2026 après-midi.

L’évènement sera animé par Pascal Hamard. Tarif 12€

Buvette et pâtisseries.

Réservations auprès d’Annie au 06 85 87 02 96 .

Salle des fêtes Le bourg Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 87 02 96

L’événement Thé dansant Charrin a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan