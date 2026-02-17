Thé dansant Salle des fêtes Charrin
Thé dansant Salle des fêtes Charrin dimanche 22 mars 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Le bourg Charrin Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Liberty Dance vous convie à un thé dansant à Charrin dimanche 22 mars 2026 après-midi.
L’évènement sera animé par Pascal Hamard. Tarif 12€
Buvette et pâtisseries.
Réservations auprès d’Annie au 06 85 87 02 96 .
Salle des fêtes Le bourg Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 87 02 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Thé dansant Charrin a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan