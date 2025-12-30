Thé Dansant Châteauneuf-du-Faou
Thé Dansant Châteauneuf-du-Faou dimanche 15 février 2026.
Thé Dansant
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
L’association Danser maintenant organise son thé dansant le dimanche 15 février 2025 à 14h30 à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou. .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 81 89 53 43
English : Thé Dansant
