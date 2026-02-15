Thé Dansant Châtelus-le-Marcheix
Thé Dansant Châtelus-le-Marcheix dimanche 26 avril 2026.
Thé Dansant
Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Animation musicale,
Vente de boissons chaudes et froides, crêpes et pâtisseries diverses,
Tarifs 7 € pour les 20 premières entrées et 5 € les suivantes.
Inscriptions et paiements sur place. .
Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 45 65 cm.historique@yahoo.com
English : Thé Dansant
