Thé dansant

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le 5 avril, l’UCAC de Châtillon-sur-Loire invite à un thé dansant au Centre socio-culturel. Laissez-vous porter par les mélodies entraînantes et partagez un après-midi convivial sur la piste de danse. Une ambiance chaleureuse et musicale idéale pour se divertir entre amis. Réservez votre place !

Le 5 avril, le Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire accueille un thé dansant organisé par l’UCAC, offrant un après-midi rythmé par des mélodies entraînantes et une ambiance conviviale. Les amateurs de danse, débutants ou confirmés, sont invités à fouler la piste et à profiter d’un moment chaleureux. Au programme valses, tangos, paso-dobles et autres danses, interprétés par des musiciens talentueux, pour le plus grand plaisir des participants. Entre rythmes entraînants et instants de détente, cet événement est une belle occasion de se retrouver autour de la musique et du plaisir de danser. Une journée idéale pour partager des moments d’échange et de convivialité dans une atmosphère festive et élégante. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 11 98 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On April 20, UCAC Châtillon-sur-Loire invites you to a tea dance at the Centre socio-culturel. Let yourself be carried away by the lively melodies and share a convivial afternoon on the dance floor. A warm, musical atmosphere ideal for entertaining friends. Reserve your place now!

L’événement Thé dansant Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX