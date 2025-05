Thé dansant – Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz, 13 juin 2025 14:30, Chaumes-en-Retz.

Loire-Atlantique

Thé dansant Salle de l’Ellipse Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 14:30:00

fin : 2025-06-13 19:30:00

Date(s) :

2025-06-13

Vous aimez danser ? Rencontrer d’autres personnes qui partagent la même passion ? Rendez-vous à Chaumes-en-Retz pour un après-midi dansant à la salle de l’Ellipse de Chéméré.

A propos des thés dansants

très populaire auprès des séniors, les thés dansants sont aussi fait pour les autres adultes et les enfants qui aiment danser !

organisés les après-midis et souvent accompagnés de boissons chaudes comme le thé ou le café, ainsi que de pâtisseries, ces événements permettent aux amateurs de danses de se réunir, se divertir, se rencontrer et faire de nouvelles connaissances.

les danses pratiquées incluent souvent des styles traditionnels comme la valse, la polka, et d’autres danses de salon

N’attendez plus, venez participer à cette activité conviviale et festive qui permet de maintenir une vie sociale active et de rester en forme tout en s’amusant

Pratique

ouvert à toutes et à tous

animé par Look Musette 85

Salle de l’Ellipse Chéméré

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 mairie@chaumesenretz.fr

English :

Do you like to dance? Meet other people who share the same passion? Join us in Chaumes-en-Retz for an afternoon of dancing at the Salle de l’Ellipse in Chéméré.

German :

Tanzen Sie gerne? Treffen Sie andere Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen? Dann treffen Sie sich in Chaumes-en-Retz zu einem Tanznachmittag im Saal der Ellipse in Chéméré.

Italiano :

Vi piace ballare? Volete conoscere altre persone che condividono la stessa passione? Unitevi a noi a Chaumes-en-Retz per un pomeriggio di ballo alla Salle de l’Ellipse di Chéméré.

Espanol :

¿Te gusta bailar? ¿Quieres conocer a otras personas que comparten tu misma pasión? Únase a nosotros en Chaumes-en-Retz para una tarde de baile en la Salle de l’Ellipse de Chéméré.

