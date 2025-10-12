Thé dansant Chaveroche

Thé dansant Chaveroche dimanche 12 octobre 2025.

Thé dansant

Chaveroche Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Le groupe folklorique La Sabotière organise un thé dansant animé par l’orchestre d’Alain Soubrane

Sur réservation

Buvette et pâtisseries .

Chaveroche 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 85 76

English : Thé dansant

German :

Italiano :

Espanol : Thé dansant

L’événement Thé dansant Chaveroche a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze