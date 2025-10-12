Thé dansant Chaveroche
Thé dansant Chaveroche dimanche 12 octobre 2025.
Thé dansant
Chaveroche Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Le groupe folklorique La Sabotière organise un thé dansant animé par l’orchestre d’Alain Soubrane
Sur réservation
Buvette et pâtisseries .
Chaveroche 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 85 76
English : Thé dansant
German :
Italiano :
Espanol : Thé dansant
L’événement Thé dansant Chaveroche a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze