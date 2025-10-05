Thé dansant Cissac-Médoc
Salle des fêtes Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Un thé dansant vous est proposé dans la salle des fêtes de Cissac-Médoc. Le temps de quelques heures, venez danser au son de l’orchestre Angel Martin.
Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l’entrée.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 51 87 62
