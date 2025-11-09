Thé dansant Condezaygues

Thé dansant

Salle du vieux chêne Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-09

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Thé dansant animé par Quercy Mélodie. Sur place pâtisseries et boissons offertes. Réservation obligatoire.

Salle du vieux chêne Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 21 12 03

English : Thé dansant

Tea dance hosted by Quercy Mélodie. Pastries and drinks available. Reservations required.

German : Thé dansant

Tanztee unter der Leitung von Quercy Mélodie. Vor Ort werden Gebäck und Getränke angeboten. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Ballo del tè a cura di Quercy Mélodie. Pasticcini e bevande a disposizione. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Thé dansant

Baile del té organizado por Quercy Mélodie. Pasteles y bebidas. Imprescindible reservar.

