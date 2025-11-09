Thé dansant Condezaygues
Thé dansant Condezaygues dimanche 9 novembre 2025.
Thé dansant
Salle du vieux chêne Condezaygues Lot-et-Garonne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Thé dansant animé par Quercy Mélodie. Sur place pâtisseries et boissons offertes. Réservation obligatoire.
Salle du vieux chêne Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 21 12 03
English : Thé dansant
Tea dance hosted by Quercy Mélodie. Pastries and drinks available. Reservations required.
German : Thé dansant
Tanztee unter der Leitung von Quercy Mélodie. Vor Ort werden Gebäck und Getränke angeboten. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Ballo del tè a cura di Quercy Mélodie. Pasticcini e bevande a disposizione. Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Thé dansant
Baile del té organizado por Quercy Mélodie. Pasteles y bebidas. Imprescindible reservar.
