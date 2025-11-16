Thé dansant Salle des fêtes Corme-Écluse
Thé dansant Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 16 novembre 2025.
Thé dansant
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Organisé par le comité des fêtes.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 83 35
English :
Organized by the party committee.
German :
Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Organizzato dal comitato del festival.
Espanol :
Organizado por el comité del festival.
L’événement Thé dansant Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-10-09 par Royan Atlantique