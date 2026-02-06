Thé dansant Rue du Chapiteau Cussac

Thé dansant

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Thé Dansant animé par Momo! Ambiance assurée!

Venez passer un après midi convivial, musical et dansant avec nous!

L’association se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de force majeure ou d’inscriptions insuffisantes. .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 52 77 16 animation@ehpad-cussac.fr

