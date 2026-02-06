Thé dansant Rue du Chapiteau Cussac
Thé dansant Rue du Chapiteau Cussac dimanche 22 février 2026.
Thé dansant
Rue du Chapiteau Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Thé Dansant animé par Momo! Ambiance assurée!
Venez passer un après midi convivial, musical et dansant avec nous!
L’association se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de force majeure ou d’inscriptions insuffisantes. .
Rue du Chapiteau Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 52 77 16 animation@ehpad-cussac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Cussac a été mis à jour le 2026-02-02 par Terres de Limousin