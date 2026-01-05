Thé dansant D’Ancelles Danse Salle des fêtes Jean-Paul Bas Saint-Symphorien-d’Ancelles

Thé dansant D’Ancelles Danse

Salle des fêtes Jean-Paul Bas 35 rue des Colombiers Saint-Symphorien-d’Ancelles Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Thé dansant.

Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Jean-Paul Bas 35 rue des Colombiers Saint-Symphorien-d’Ancelles 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 78 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant D’Ancelles Danse

L’événement Thé dansant D’Ancelles Danse Saint-Symphorien-d’Ancelles a été mis à jour le 2026-01-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)