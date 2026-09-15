AGENDA · Dax
Thé dansant Bar le Bordeaux Dax
mardi 15 septembre 2026 · Bar le Bordeaux · Dax
Informations pratiques
Dax
Thé dansant
Bar le Bordeaux 2 Rue des pénitents Dax Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Animé par la multi-instrumentiste et chanteuse, Chantal Soulu. .
Bar le Bordeaux 2 Rue des pénitents Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 44 61 hubert.fr2@wanadoo.fr
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax
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