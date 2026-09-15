Thé dansant Bar le Bordeaux Dax

Informations pratiques

Dax

Thé dansant

Bar le Bordeaux 2 Rue des pénitents Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Animé par la multi-instrumentiste et chanteuse, Chantal Soulu. .

Bar le Bordeaux 2 Rue des pénitents Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 44 61 hubert.fr2@wanadoo.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax