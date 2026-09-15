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AGENDA · Dax

Thé dansant Bar le Bordeaux Dax

mardi 15 septembre 2026 · Bar le Bordeaux · Dax

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bar le Bordeaux
Adresse
2 Rue des pénitents
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
8 8 8 Tarif de base - plein tarif

Dax

Thé dansant

Bar le Bordeaux 2 Rue des pénitents Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Animé par la multi-instrumentiste et chanteuse, Chantal Soulu.   .

Bar le Bordeaux 2 Rue des pénitents Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 44 61  hubert.fr2@wanadoo.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax

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