Thé dansant de janvier Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch

Thé dansant de janvier

Dimanche 11 janvier 2026 de 14h30 à 18h30. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 18:30:00

2026-01-11

Prestation assurée par un orchestre de 3 musiciens et chanteurs

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Performance by an orchestra of 3 musicians and singers

German :

Darbietung durch ein Orchester aus 3 Musikern und Sängern

Italiano :

Esecuzione da parte di un’orchestra di 3 musicisti e cantanti

Espanol :

Actuación de una orquesta de 3 músicos y cantantes

L’événement Thé dansant de janvier Allauch a été mis à jour le 2025-11-06 par Maison du Tourisme d’Allauch