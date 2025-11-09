THÉ DANSANT DE LA CROIX ROUGE Salle des fêtes La Canourgue

THÉ DANSANT DE LA CROIX ROUGE

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-11-09

Rendez-vous à partir de 14h30 jusqu’à 19h à la salle des fêtes pour le thé dansant de la Croix rouge animé par Le Duo musette et variété française de Florian Sicard et Jean François Mézy.

Boissons et gâteaux en vente sur place !

Entrée 9€

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 ul.lacanourgue@croix-rouge.fr

English :

Join us from 2.30pm to 7pm at the Salle des Fêtes for the Red Cross Tea Dance, featuring Florian Sicard and Jean François Mézy’s Le Duo musette and variété française.

Drinks and cakes for sale on site!

Admission 9?

German :

Treffpunkt von 14:30 bis 19:00 Uhr in der Festhalle für den Tanztee des Roten Kreuzes, der von Le Duo musette et variété française von Florian Sicard und Jean François Mézy moderiert wird.

Getränke und Kuchen werden vor Ort verkauft!

Eintritt 9?

Italiano :

Unisciti a noi dalle 14.30 alle 19.00 nella sala del villaggio per il ballo del tè della Croce Rossa, ospitato da Le Duo musette e varietà francese di Florian Sicard e Jean François Mézy.

Bevande e dolci in vendita sul posto!

Ingresso: 9?

Espanol :

Únase a nosotros de 14:30 a 19:00 en el salón del pueblo para el baile del té de la Cruz Roja, a cargo de Florian Sicard y Le Duo de Jean François Mézy musette y variedad francesa.

Venta de bebidas y pasteles in situ

Entrada: 9?

