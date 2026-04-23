Thé dansant de la fête du travail Port-de-Lanne
Thé dansant de la fête du travail Port-de-Lanne dimanche 3 mai 2026.
Port-de-Lanne
Thé dansant de la fête du travail
Salle polyvalente Port-de-Lanne Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 19:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Thé dansant de la fête du travail animé par l’excellent orchestre FESTIVAL MUSETTE, boissons et pâtisseries vous seront proposés par les bénévoles de l’association AMICALE DE PORT DE LANNE
Thé dansant de la fête du travail animé par l’excellent orchestre FESTIVAL MUSETTE, boissons et pâtisseries vous seront proposés par les bénévoles de l’association AMICALE DE PORT DE LANNE .
Salle polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 64 80 21 retraites.pdl@hotmail.fr
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English : Thé dansant de la fête du travail
Labour Day tea dance with the excellent FESTIVAL MUSETTE band, drinks and pastries provided by volunteers from the AMICALE DE PORT DE LANNE association
L’événement Thé dansant de la fête du travail Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans