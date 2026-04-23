Port-de-Lanne

Thé dansant de la fête du travail

Salle polyvalente Port-de-Lanne Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 19:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Thé dansant de la fête du travail animé par l’excellent orchestre FESTIVAL MUSETTE, boissons et pâtisseries vous seront proposés par les bénévoles de l’association AMICALE DE PORT DE LANNE

Thé dansant de la fête du travail animé par l’excellent orchestre FESTIVAL MUSETTE, boissons et pâtisseries vous seront proposés par les bénévoles de l’association AMICALE DE PORT DE LANNE .

Salle polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 64 80 21 retraites.pdl@hotmail.fr

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English : Thé dansant de la fête du travail

Labour Day tea dance with the excellent FESTIVAL MUSETTE band, drinks and pastries provided by volunteers from the AMICALE DE PORT DE LANNE association

L’événement Thé dansant de la fête du travail Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans