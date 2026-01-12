Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne dimanche 25 janvier 2026.
Thé Dansant de la FNACA
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé par Jean-Pierre Laurent. En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver.
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 82 62
English : Thé Dansant de la FNACA
Come and dance the tea dance organized by the FNACA and hosted by Jean-Pierre Laurent. If you are unable to attend, please leave a message stating your name and the number of places you would like to reserve.
L’événement Thé Dansant de la FNACA Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Pays de Lauzun