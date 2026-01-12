Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Thé Dansant de la FNACA

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-25

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé par Jean-Pierre Laurent. En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver.

English : Thé Dansant de la FNACA

Come and dance the tea dance organized by the FNACA and hosted by Cédric Bergounioux. If you are unable to attend, please leave a message stating your name and the number of places you would like to reserve.

