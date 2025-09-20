Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
dimanche 31 janvier 2027 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Thé Dansant de la FNACA
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 14:30:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé. En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver.
Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé. En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver. .
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 31 71
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English : Thé Dansant de la FNACA
Come and dance to the lively tea dance organized by the FNACA. If you are unable to attend, please leave a message with your name and the number of places you would like to reserve.
L’événement Thé Dansant de la FNACA Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun
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