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Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

dimanche 31 janvier 2027 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne

Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Gambetta
Adresse
Boulevard Gambetta
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Miramont-de-Guyenne

Thé Dansant de la FNACA

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 14:30:00
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2027-01-31

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé. En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver.
Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par la FNACA et animé. En cas d’absence lors de votre réservation, laissez un message en indiquant le nom et le nombre de places à réserver.   .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 31 71 

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English : Thé Dansant de la FNACA

Come and dance to the lively tea dance organized by the FNACA. If you are unable to attend, please leave a message with your name and the number of places you would like to reserve.

L’événement Thé Dansant de la FNACA Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun

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