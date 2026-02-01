Thé dansant de la Saint Valentin Bouxwiller

Thé dansant de la Saint Valentin

Venez participer au thé dansant de la Saint Valentin animé par l’orchestre Christalys !

Une boisson offerte aux dames.

Buvette et petite restauration sur place. .

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 centre.culturel@bouxwiller.eu

English :

Valentine?s Day tea dance with Christalys orchestra. Refreshments and snacks on site.

