Thé dansant de la Saint Valentin Bouxwiller
Thé dansant de la Saint Valentin Bouxwiller dimanche 15 février 2026.
Thé dansant de la Saint Valentin
5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Thé dansant de la Saint Valentin animé par l’orchestre Christalys. Buvette et petite restauration sur place.
Venez participer au thé dansant de la Saint Valentin animé par l’orchestre Christalys !
Une boisson offerte aux dames.
Buvette et petite restauration sur place. .
5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 centre.culturel@bouxwiller.eu
English :
Valentine?s Day tea dance with Christalys orchestra. Refreshments and snacks on site.
L’événement Thé dansant de la Saint Valentin Bouxwiller a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre