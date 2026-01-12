Thé dansant de la saint Valentin Plouhinec
Salle Jeanne Plouhinec Finistère
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
2026-02-15
Thé dansant de la saint Valentin organisé par Danses en Cap Sizun, animation Chistian Leroy et Malou.
Sans réservation. .
Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 63 03 41 91
