Thé dansant de la Saint-Valentin Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant de la Saint-Valentin
Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:30:00
Exit Noël, place à la Saint-Valentin. L’association La Farandole organise son troisième thé dansant à la salle Carbonnar, sur le thème de la Fête des Amoureux.
Réservez vos places au 07 66 49 09 83.Tout public
Salle Carbonnar 27 Place de l'Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 66 49 09 83
English :
Gone are the days of Christmas, gone are the days of Valentine’s Day. The association La Farandole is organizing its third tea dance at the Salle Carbonnar, on the theme of the Lovers’ Day.
Call 07 66 49 09 83 to reserve your places.
