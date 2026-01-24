Thé dansant de la Saint-Valentin Salle des Fêtes Trémons

Thé dansant de la Saint-Valentin Salle des Fêtes Trémons dimanche 22 février 2026.

Salle des Fêtes 910 Rte de Dausse Trémons Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Thé dansant avec l’orchestre Eric Gilbert.
Goûter offert.
Réservation par téléphone.
Salle des Fêtes 910 Rte de Dausse Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 84 86 08  acl.tremons@gmail.com

English : Thé dansant de la Saint-Valentin

Tea dance with the Eric Gilbert orchestra.
Complimentary snack.
Reservations by phone.

L’événement Thé dansant de la Saint-Valentin Trémons a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot