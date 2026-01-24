Thé dansant de la Saint-Valentin Salle des Fêtes Trémons

Thé dansant de la Saint-Valentin

Salle des Fêtes 910 Rte de Dausse Trémons Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Thé dansant avec l’orchestre Eric Gilbert.

Goûter offert.

Réservation par téléphone.

Salle des Fêtes 910 Rte de Dausse Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 84 86 08 acl.tremons@gmail.com

English : Thé dansant de la Saint-Valentin

Tea dance with the Eric Gilbert orchestra.

Complimentary snack.

Reservations by phone.

