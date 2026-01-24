Thé dansant de la Saint-Valentin Salle des Fêtes Trémons
Thé dansant de la Saint-Valentin Salle des Fêtes Trémons dimanche 22 février 2026.
Thé dansant de la Saint-Valentin
Salle des Fêtes 910 Rte de Dausse Trémons Lot-et-Garonne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-02-22
2026-02-22
2026-02-22
Thé dansant avec l’orchestre Eric Gilbert.
Goûter offert.
Réservation par téléphone.
Salle des Fêtes 910 Rte de Dausse Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 84 86 08 acl.tremons@gmail.com
English : Thé dansant de la Saint-Valentin
Tea dance with the Eric Gilbert orchestra.
Complimentary snack.
Reservations by phone.
