Thé dansant de la St Valentin Salle des fêtes la salamandre Salles-de-Villefagnan dimanche 15 février 2026.
Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
avec une petite gourmandise comprise
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
2026-02-15
