Thé dansant de la St Valentin Salle des fêtes la salamandre Salles-de-Villefagnan

Thé dansant de la St Valentin

Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

avec une petite gourmandise comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-15

.

Salle des fêtes la salamandre Rue des écoles Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 93 93

L’événement Thé dansant de la St Valentin Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente