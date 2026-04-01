Thé dansant de l’Estanquet L’Estanquet Lit-et-Mixe
Thé dansant de l’Estanquet L’Estanquet Lit-et-Mixe dimanche 26 avril 2026.
Lit-et-Mixe
Thé dansant de l’Estanquet
L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Chaque dernier dimanche de chaque mois, venez danser, rire, et partager un moment convivial. Musique, Thé/café et gourmandises et surtout … beaucoup de bonne humeur !!
Alors que vous soyez danseur confirme ou simplement la pour profiter de l’ambiance !
Entrée et goûter 10€.
Réservations au 05 58 42 83 97. .
L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 83 97
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English : Thé dansant de l’Estanquet
L’événement Thé dansant de l’Estanquet Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-04-15 par Côte Landes Nature Tourisme
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