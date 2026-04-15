Thé dansant de l’Estanquet L’Estanquet Lit-et-Mixe

Lit-et-Mixe

Thé dansant de l’Estanquet

L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Chaque dernier dimanche de chaque mois, venez danser, rire, et partager un moment convivial. Musique, Thé/café et gourmandises et surtout … beaucoup de bonne humeur !!

Alors que vous soyez danseur confirme ou simplement la pour profiter de l’ambiance !

Entrée et goûter 10€.

Réservations au 05 58 42 83 97. .

L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 83 97

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English : Thé dansant de l’Estanquet

L’événement Thé dansant de l’Estanquet Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-04-15 par Côte Landes Nature Tourisme