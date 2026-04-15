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Thé dansant de l’Estanquet L’Estanquet Lit-et-Mixe

Thé dansant de l’Estanquet L’Estanquet Lit-et-Mixe

Thé dansant de l’Estanquet L’Estanquet Lit-et-Mixe dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : L'Estanquet

Adresse : 37 Route du Gemie

Ville : 40170 Lit-et-Mixe

Département : Landes

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lit-et-Mixe

Thé dansant de l’Estanquet

L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Chaque dernier dimanche de chaque mois, venez danser, rire, et partager un moment convivial. Musique, Thé/café et gourmandises et surtout … beaucoup de bonne humeur !!
Alors que vous soyez danseur confirme ou simplement la pour profiter de l’ambiance !
Entrée et goûter 10€.
Réservations au 05 58 42 83 97.   .

L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 83 97 

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English : Thé dansant de l’Estanquet

L’événement Thé dansant de l’Estanquet Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-04-15 par Côte Landes Nature Tourisme

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