Thé dansant de Louis La Filature de l’Isle Périgueux
La Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Début : 2026-03-01
Hé dansant proposé par la Ville de Périgueux à la Filature de l’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon.
Animation musicale, buvette et crêpes sur place (restauration payante). De 15 h à 18 h, ouverture des portes à 14 h 30.
Entrée libre et gratuite. .
