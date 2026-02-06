Thé dansant de Louis La Filature de l’Isle Périgueux

Thé dansant de Louis

La Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Hé dansant proposé par la Ville de Périgueux à la Filature de l’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon.

Animation musicale, buvette et crêpes sur place (restauration payante). De 15 h à 18 h, ouverture des portes à 14 h 30.

Entrée libre et gratuite. .

+33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

English : Thé dansant de Louis

