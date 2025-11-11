Thé dansant de l’UNRPA Yzeurespace Yzeure

Thé dansant de l’UNRPA Yzeurespace Yzeure mardi 11 novembre 2025.

Thé dansant de l’UNRPA

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 14:30:00

fin : 2025-11-11 19:30:00

Date(s) :

2025-11-11

Organisé par l’ UNRPA, l’après-midi sera rythmé par Jérôme et son orchestre.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 90 33

English :

Organized by UNRPA, the afternoon will feature Jérôme and his orchestra.

German :

Der von der UNRPA organisierte Nachmittag wird von Jérôme und seinem Orchester begleitet.

Italiano :

Organizzato dall’UNRPA, il pomeriggio vedrà la partecipazione di Jérôme e della sua orchestra.

Espanol :

Organizada por la UNRPA, la tarde contará con la presencia de Jérôme y su orquesta.

L'événement Thé dansant de l'UNRPA Yzeure a été mis à jour le 2025-09-08