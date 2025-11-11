Thé dansant de l’UNRPA Yzeurespace Yzeure
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Début : 2025-11-11 14:30:00
fin : 2025-11-11 19:30:00
2025-11-11
Organisé par l’ UNRPA, l’après-midi sera rythmé par Jérôme et son orchestre.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 90 33
English :
Organized by UNRPA, the afternoon will feature Jérôme and his orchestra.
German :
Der von der UNRPA organisierte Nachmittag wird von Jérôme und seinem Orchester begleitet.
Italiano :
Organizzato dall’UNRPA, il pomeriggio vedrà la partecipazione di Jérôme e della sua orchestra.
Espanol :
Organizada por la UNRPA, la tarde contará con la presencia de Jérôme y su orquesta.
