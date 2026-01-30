Thé dansant de Lus Tournéjaïres Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Thé dansant de Lus Tournéjaïres
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Rendez-vous le dimanche 8 mars pour un thé dansant avec les Tournejaïres.
à partir de 15h
rendez-vous le dimanche 8 mars 2026 à l’Espace Culturel
animé par l’orchestre Tony Brunel
piste sur parquet
repas sur place et sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 65 70 43 42 (avant le 03/03)
Menu Charcuterie, soupe au fromage, tarte
Présentation folklorique pendant la pause repas. 10 .
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
Join us on Sunday March 8 for a tea dance with the Tournejaïres.
