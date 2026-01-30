Thé dansant de Lus Tournéjaïres Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Thé dansant de Lus Tournéjaïres

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vous le dimanche 8 mars pour un thé dansant avec les Tournejaïres.

à partir de 15h

rendez-vous le dimanche 8 mars 2026 à l’Espace Culturel

animé par l’orchestre Tony Brunel

piste sur parquet

repas sur place et sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 65 70 43 42 (avant le 03/03)

Menu Charcuterie, soupe au fromage, tarte

Présentation folklorique pendant la pause repas. 10 .

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

Join us on Sunday March 8 for a tea dance with the Tournejaïres.

