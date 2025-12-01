Thé dansant de Noël Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant de Noël

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-28 14:00:00
fin : 2025-12-28 18:30:00

2025-12-28

L’orchestre Free’son vous invite à leur thé dansant de Noël. Buvette sur place.Enfants
Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 66 66 

The Free’son orchestra invites you to their Christmas tea dance. Refreshments on site.

