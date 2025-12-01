Thé dansant de Noël Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges
Thé dansant de Noël
Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-28 14:00:00
fin : 2025-12-28 18:30:00
2025-12-28
L’orchestre Free’son vous invite à leur thé dansant de Noël. Buvette sur place.Enfants
10 .
Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 66 66
English :
The Free’son orchestra invites you to their Christmas tea dance. Refreshments on site.
