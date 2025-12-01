Thé dansant de Noël Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant de Noël

L’orchestre Free’son vous invite à leur thé dansant de Noël. Buvette sur place.Enfants

English :

The Free’son orchestra invites you to their Christmas tea dance. Refreshments on site.

