Thé dansant de Villejean Maison de quartier Villejean Brécé 3 décembre 2025 et 17 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

thé dansant de Villejean – payant (5 euros adhérents / 8 euros non adhérents) – ouvert à tous – toutes !

Envie de se retrouver autour d’une danse et pour passer une après midi très conviviale, peu importe son âge, le thé dansant de Villejean est fait pour vous !

En décembre, l’orchestre de Thierry Simon sera présent de 14h à 17h30 pour vous faire danser !

En janvier, l’orchestre de Didier Gibert prendra la relève !

Pour plus de renseignements, contactez Pauline 07 69 29 81 90.

07 69 29 81 90

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine