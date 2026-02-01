Thé dansant déguisé Domitys Le Bouquet Charnay-lès-Mâcon

Thé dansant déguisé

Domitys Le Bouquet 51 Rue de Hongrie Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Thé dansant déguisé animé par Nath et Tim. Moment de détente et de convivialité pour séniors. .

Domitys Le Bouquet 51 Rue de Hongrie Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 35 01 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant déguisé

L’événement Thé dansant déguisé Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-02-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)