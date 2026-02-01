Thé dansant déguisé Domitys Le Bouquet Charnay-lès-Mâcon
Thé dansant déguisé Domitys Le Bouquet Charnay-lès-Mâcon vendredi 20 février 2026.
Thé dansant déguisé
Domitys Le Bouquet 51 Rue de Hongrie Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
2026-02-20
Thé dansant déguisé animé par Nath et Tim. Moment de détente et de convivialité pour séniors. .
Domitys Le Bouquet 51 Rue de Hongrie Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 35 01 00
English : Thé dansant déguisé
